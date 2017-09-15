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Dünya

CIA: Bin Ladin'in porno arşivi yayınlanmayacak

CIA Bin Ladin’in bilgisayarlarında ve odasında ele geçirilen belgeleri 6 yılda inceledi

15 Eylül 2017 13:07

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, 2011 yılında Pakistan’da öldürülen eski El Kaide lideri Usame bin Ladin’in “porno film arşivinin kamuoyuyla paylaşılmayacağını” açıkladı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Pompeo, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Abbodabad kentinde saklandığı villaya Amerikan askerlerince yapılan baskında öldürülen Bin Ladin’in çalışma odasında ele geçirilen porno filmlerle ilgili herhangi bir bilginin açıklanmayacağını kaydetti.

Pompeo, bunların dışında villada ele geçirilen belgelerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade etti.

CIA ajanlarının Bin Ladin’in bilgisayarlarında ve odasında ele geçirilen yüzlerce belgeyi incelemesi yaklaşık 6 yılda tamamlandı. Açıklanacak belgelerin bazı bölümlerinin, El Kaide’ye yönelik operasyonları ‘tehlikeye atabileceği’ gerekçesiyle sansürlendiği belirtiliyor.

Amerikan yönetimi, aralarında Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in de bulunduğu örgüt liderlerinin yakalanması için operasyonlara devam ediyor.

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