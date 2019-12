-CIA BİN LADİN'İ AYLARCA GÖZLEMİŞ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in, bir grup istihbaratçıyı, pazartesi günü Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürülen El Kaide'nin lideri Osama Bin Ladin'in Pakistan'da saklandığı yeri izleyebilmek için Abodabad'da bir eve yerleştirdiği belirtildi. The Washington Post gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, küçük bir grup CIA ajanının, Bin Ladin'in bulunduğu evi aylarca gözlediğini ve bu operasyonun, CIA'in tarihindeki en hassas insani istihbarat toplama görevlerinden biri olduğunu ifade etti. Gazeteye göre CIA ajanları, geçen yıl ağustos ayından bu yana Pakistanlı yerel istihbarat kaynaklarını da kullandı ve Bin Ladin'in bulunduğu evde oturanların günlük faaliyetleri ve alışkanlıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi topladı. Bin Ladin'in öldürüldüğü baskına kadar bu gizli evde, Bin Ladin'in saklandığı yerin uydu görüntülerinden içerdekilerin konuşmalarını dinleme çabalarına kadar istihbarat faaliyetleri sürdürüldü. -KONGREDEN ON MİLYARLARCA DOLAR KAYNAK- Washington Post, bu evde yürütülen faaliyetlerin geniş kapsamlı olması dolayısıyla CIA'in, Aralık ayında kongreden on milyonlarca dolar kaynak istediğini de yazdı. İstihbarat faaliyetlerini yürüten gizli evin, Bin Ladin'in öldürülmesi operasyonunda rol olmadığı ve baskınla birlikte ''iş bittiği için'' kapatıldığı da belirtildi. Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, ''CIA'in işi tespit etmek ve gerekeni yapmaktır. İstihbarat işi, olması gerektiği gibi tamamlandıktan sonra artık hedefi bitirme sırası ordunundur'' ifadesini kullandı. Amerikalı yetkililer, gazeteye Bin Ladin'in son dakikalarına ilişkin yeni detaylar da açıkladı. El Kaide liderinin, saklandığı evin üçüncü katındaki odasının kapısında Amerikalı askerler tarafından tespit edildiği, Bin Ladin'in hemen odasına geri döndüğü ve biri başından, biri de göğsünden olmak üzere iki kez vurulduğu belirtildi. Amerikan askerleri daha sonra odada bir AK-47 ve bir tabanca buldu. Operasyon hakkında bilgi veren bir yetkili, Bin Ladin'in odasına geri çekilmesinin ''direndiği'' yönünde algılandığını belirterek, ''Neden odasına çekildiğini bilmiyorsunuz. Odasında ne yapacak? Silahını mı alacak? Üzerinde patlayıcı bulunan bir intihar yeleği mi giyecek?'' dedi. -BİN LADİN'İN FOTOĞRAFI VE SES KAYDI ALINAMAMIŞ- Gazete, CIA'in gizli evinde görev yapan istihbaratçıların, bütün çabalara rağmen, baskından önce Bin Ladin'in bir fotoğrafını çekmeyi ya da sesini kaydetmeyi başaramadıklarını da yazdı. Bin Ladin'in yakalanmasında önemli rol oynayan eski bir üst düzey CIA yetkilisi, ''saklanmadaki ustalığı ve disiplini'' dolayısıyla El Kaide liderinin hakkını vermek gerektiğini kaydetti.