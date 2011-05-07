CIA, Bin Ladin'e komşuymuş

T24- Amerikan Merkezî İstihbarat Örgütü, Usame bin Ladin’in öldürülmesi öncesinde Pakistan’ın Abbottabad kentine üs kurup El Kaide liderinin evini aylarca gözetlemiş.

Taraf gazetesinde yayımlanan (7 Mayıs 2011) haber şöyle:

Amerikan istihbaratı CIA’in, bin Ladin’in öldürüldüğü Pakistan’daki malikanenin yakınındaki gizli bir evde aylarca gözlem yaptığı açıklandı. El Kaide de liderlerinin öldüğünü doğruladı.

Amerikan Merkezî Haberalma Teşkilatı CIA’in, Usame bin Ladin’in Pakistan’da saklandığı yeri izleyebilmek için bir grup istihbaratçıyı Abbottabad’da bir eve yerleştirdiği ortaya çıktı. Washington Post gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, bir grup CIA ajanının, bin Ladin’in bulunduğu evi aylarca gözlediğini ve bu operasyonun, CIA’in tarihindeki en hassas beşeri istihbarat toplama görevlerinden biri olduğunu söyledi. Habere göre CIA ajanları, geçen yıl ağustostan bu yana Pakistanlı yerel istihbarat kaynaklarını da kullandı ve bin Ladin’in bulunduğu evde oturanların günlük faaliyetleri ve alışkanlıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi topladı.

Baskına kadar bu gizli evde, istihbarat faaliyetleri sürdürülürken, istihbaratçılar, bütün çabalarına rağmen, baskından önce bin Ladin’in fotoğrafını çekmeyi ya da sesini kaydetmeyi başaramamış. Bin Ladin’in yakalanmasında önemli rol oynayan eski bir üst düzey CIA yetkilisi, “saklanmadaki ustalığı ve disiplini” dolayısıyla El Kaide liderinin hakkını vermek gerektiğini söylüyor.

10 yıl önce bin Ladin’in etrafında korumaları, birçok aracı bulunduğu ancak son dönemde bunların hepsini bıraktığı belirtiliyor. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, El Kaide liderinin bulunduğu yerin, Pakistanlı askerî ve istihbarat yetkililerinin bin Ladin’i bölgeye yerleştirerek koruduğu şüphesini ortaya çıkardığını ifade etti. Gizli evde yürütülen faaliyetlerin geniş kapsamlı olması dolayısıyla CIA, aralık ayında kongreden 10 milyonlarca dolar kaynak istemiş.

Operasyondan yeni detaylar

Amerikalı yetkililer, Washington Post’a bin Ladin’in son dakikalarına ilişkin yeni detaylar da açıkladı. El Kaide liderinin, saklandığı evin üçüncü katındaki odasının kapısında tesbit edildikten sonra hemen odasına döndüğü ve biri başından, diğeri göğsünden olmak üzere iki kez vurulduğu belirtildi. Amerikan askerleri daha sonra odada bir AK-47 ile bir tabanca buldu. Bir yetkili de, bin Ladin’in odasına geri çekilmesinin ‘direndiği’ yönünde algılandığını belirterek, “Neden odasına döndüğünü bilmiyorsunuz. Odasında ne yapacak? Silah mı alacak? Bir intihar yeleği mi giyecek” diye konuştu.

‘Yeni 11 Eylül’ler planlanıyordu

Usame Bin Ladin’in Pakistan’da saklandığı binadan ele geçirilen belgeler, El Kaide’nin ABD’deki bazı büyük kentlere ve trenlere saldırılar planladığını gösteriyor.

CNN’in haberine göre, ülke genelindeki federal, eyalet ve yerel düzeydeki güvenlik birimlerine gönderilen istihbarat uyarısında, El Kaide üyelerinin, Şubat 2010’da, ABD’de köprü ve vadiler üzerindeki demiryollarına engeller koyarak trenleri raydan çıkarma planları üzerinde konuştuğu belirtildi. Habere göre, planın, 11 Eylül saldırılarının 10. yıldönümüne denk gelecek biçimde bu yıl içinde hayata geçirilmesi düşünülüyordu. Ancak, istihbarat uyarısında, belirli bir kent ya da demiryolu sisteminin adı yer almadı. Belgelerde saldırıların özellikle ABD’nin Bağımsızlık Günü 4 Temmuz, Noel ve BM’nin açılış günü gibi önemli tarihlere denk getirilmek istendiğinin ortaya çıktığı da belirtildi.

Beş yıldır evden çıkmadı

Bu arada bin Ladin’in Pakistan’ın Abbottabad’daki evde birlikte yaşadığı üç eşinin Pakistan istihbarat servisi tarafından sorgulandığı belirtildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan üç kadından Yemenli Emel Ahmed Abdülfettah, kendisini sorgulayan Pakistan istihbaratına son beş yıldır evden çıkmadan yaşadıklarını anlattı. Pakistan makamlarının ayrıca, Amerikan komandolarının evi terk etmelerinin ardından, aralarında babasının öldürüldüğünü ve cesedinin helikoptere taşındığını gören 12 yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu sekiz ila dokuz çocuğu ellerinde tuttukları belirtildi.

El Kaide’den teyit ve tehdit

El Kaide, dün cihatçı forumlarda yayınladığı açıklamada, Usame bin Ladin’in öldüğünü doğruladı. Açıklamada, “bin Ladin’in ölümünün Amerikalıların peşini bırakmayan bir lanet olacağı” belirtilerek, “Allah’ın izniyle yakında mutlulukları kedere dönüşecek, kanları gözyaşlarına karışacak” ifadesi yer aldı. El Kaide ayrıca, bin Ladin’in ölümünden bir hafta önce kaydedilen sesli mesajını yakında yayınlayacağını duyurdu

Bin Ladin’in cesedi yıllar önce donduruldu

Bin Ladin’in cesetinin resimlerinin yayınlanmaması ve öldürülmesiyle ilgili çelişkili açıklamalar, birçok komplo teorisine yol açtı. Kimileri, bin Ladin’in aslında Amerikan ajanı olduğu ve bunun kamuoyu tarafından bilinmesini engellemek amacıyla öldürüldüğünü savunurken, İranlı güvenlik ve dış politika komitesi üyesi Cevad Cihangirzade’ye göre, bin Ladin’in geçmişte yaptığı operasyonlar sebebiyle Batı çok memnunken, “şimdi ise bununla ilgili bilgileri sızdırmaması için” öldürüldü. Amerikalı televizyon sunucusu Alex Jones’a göre, yıllar önce ölen bin Ladin’in ceseti propaganda aracı olarak kullanılmak üzere donduruldu. Bir diğer teoriye göre ise ABD, Pakistan’ı işgal etmek için bahane olsun diye bin Ladin’i Pakistan’da öldürmüş gibi yansıtıyor. Obama’nın, seçimlerinde şansını arttırmak için bin Ladin’i şimdi öldürttüğü de söyleniyor.