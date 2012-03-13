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CIA Başkanı'ndan Erdoğan'a sürpriz ziyaret

Başbakan ve CIA arasındaki toplantıya MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığı belirtildi.

13 Mart 2012 19:40

 

T24 - CIA Başkanı David Petraeus ve ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Başkanı James Clapper dün Başbakan Erdoğan’a sürpriz bir ziyarette bulundu. 1.5 saat süren görüşmenin ana konusu Suriye oldu.
 
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, dün Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı David Petraeus ve ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Başkanı James Clapper ile yaklaşık 1.5 saat görüştü. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Erdoğan’ın programında gözükmeyen sürpriz ziyarete bölgesel meseleler damgasını vurdu. Erdoğan, Petraus ile öncelikli olarak yaklaşan bahar nedeniyle beklenen PKK eylemleri konusunda önlemleri konuştu. Anlık istihbarat paylaşımının görüşüldüğü toplantıda, Suriye’deki çatışmalar ve Irak’taki mezhep kavgaları ele alındı.

Erdoğan’ın CIA Başkanı Petraus’la görüşmede Suriye’de yaşananlardan dolayı kaygılarını dile getirdiği bildirildi. Erdoğan, Suriye’deki istikrarsızlığın derinleşmesinin başta PKK olmak üzere bölgede faaliyet gösteren örgütlere yaşam alanı sağlayacağı uyarısında bulundu.

Erdoğan, ABD-Türkiye-Irak arasında kurulan 3’lü mekanizmanın başarıyla çalıştığının altını çizdi. Bu süreçte Kuzey Irak ile de yakın ilişki geliştirdiklerini, bundan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede başarılı bir strateji uyguladığını belirtirken, Irak’ta yaşanan mezhep gerilimi nedeniyle bölgede yaşanacak olası krizler için de uyarıda bulundu. Petraeus, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile de bir araya geldi.

 

 

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