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Dünya

CIA Başkanı'na göre, Karzai galip

CIA Başkanı Leon Panetta, Afganistan'da 20 Ağustosta yapılan seçimi Hamid Karzai'nin kazanmış gibi göründüğünü söyledi.

19 Eylül 2009 03:00

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta, Afganistan'da 20 Ağustosta yapılan seçimi Hamid Karzai'nin kazanmış gibi göründüğünü söyledi.

Panetta, Voice of America radyosuna dün yaptığı açıklamada, 'Öyle görünüyor ki yolsuzluk yüzünden bazı oyların iptal edilmesinden sonra bile Karzai seçimin galibi. Ama bu seçimde bir yolsuzluk ve hile yapıldığı da aşikar' ifadesini kullandı.

CIA sözcüsü George Little ise Panetta'nın Afgan seçim sonuçlarını doğrulamadığını vurguladığı açıklamasında, kendisinin 'sadece olasılıklardan söz ettiğini' kaydetti.

Seçimlerin üzerinden bir aya yakın zaman geçtikten sonra yapılan açıklamada, Karzai'nin oyların yüzde 54,6'sını aldığı, başlıca rakibi eski dışişleri bakanı Abdullah Abdullah'ın ise yüzde 27,8'de kaldığı belirtilmişti. Abdullah ise 'yoğun hile yapıldığını' söylemişti.

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