CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın Başkanı Orgeneral David Petraeus, 6 ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Bugün İstanbul'da olması beklenen Petraeus'ın gündeminde Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele konuları var.

Akşam gazetesinden Süleyman Şen'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in açıklamalarının hemen arkasından gelen ziyaretin zamanlaması kritik. Zira Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'ndeki zirvede Batılı zengin devletleri, Suriye'deki gelişmeler karşısında ellerini taşın altına altına koymadıkları gerekçesiyle eleştirmiş, ABD'li komutan da Paralimpik Oyunları için gittiği Londra'da NATO kapısını kapatmıştı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye politikasını hatalı bulan Dempsey, NATO'nun, Suriye'de tampon bölge kurmasına karşı çıktığını söylemiş ve ittifakın bunun altından kalkamayacağını savunmuştu.



Özel uçakla gelecek



CIA'nın özel uçağıyla İstanbul'a inmesi beklenen Petraeus'un, Atatürk Havalimanı'ndan büyük bir gizlilik içerisinde ayrılacağı tahmin ediliyor. CIA Başkanı'nın İstanbul'da kimlerle görüşeceği ve programının detayları saklı tutuluyor.

Petraeus'un ajandasında Suriye'deki son gelişmeler, İstanbul'da bulunan muhalifler ve PKK olduğu belirtiliyor. Adı, Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayında yer alan ve kamuoyunda 'Çuvalcı general' olarak tanınan Petraeus, İstanbul temaslarının ardından Türkiye'den ayrılacak.



Altı ayda ikinci kez geliyor



- ABD Senatosu tarafından Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanlığı'na atanan Orgeneral David Petraeus, görevine başlamadan önce, 2011 Temmuz ayında ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanlığını meslektaşı John Allen'a devreden Orgeneral Petraeus, 2011 Eylül'ünde de yeni görevinin başına geçmişti.

- David Petraeus, 12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği son Ankara ziyaretinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme yapmıştı. 'Verimli' geçtiği belirtilen görüşmelerle ilgili ABD Ankara Büyükelçiliği, bölgesel güvenlik konuları, terörle mücadeledeki işbirliği ve iki ülkenin istihbarat örgütleri arasındaki 'Çok iyi' olan ilişkinin ele alındığını bildirmişti. Büyükelçilik Sözcüsü Thomas J. Grubisha tarafından yapılan açıklamada, David Petraeus'un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yaptığı 'Verimli' görüşmelerin ardından Türkiye ziyaretini tamamladığı kaydedilerek şöyle denilmişti: 'Bölgesel güvenlik konuları ve terörle mücadeledeki işbirliği olmak üzere, karşılıklı ilgi alanları ve iki ülkenin istihbarat örgütleri arasındaki fevkalade ilişkiyi görüştüler. Önümüzdeki aylarda bölgenin en acil sorunlarına ilişkin daha yakın ve daha verimli bir işbirliğini öngörüyorlar'.

- CIA Başkanı'nın bugünkü ziyaretinin altı ay önce yaptığı ziyaretin devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.