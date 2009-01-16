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Dünya

CIA Başkanı suyla işkenceyi savundu

Görev süresinin sonuna gelen CIA Başkanı Michael Hayden, terör zanlılarına uygulanan suyla işkenceyi savundu

16 Ocak 2009 02:00

* Görev süresinin sonuna gelen ABD Merkezi Haberalma Örgütünün (CIA) Başkanı Michael Hayden, terör zanlılarına uygulanan suyla işkenceyi savundu. 

* ABD'nin müstakbel Adalet Bakanı Eric Holder ise, 'waterboarding' olarak anılan ve yere yatırılan zanlının kafasından sürekli su boşaltılarak boğulma hissi yaratılan tekniğinin, işkencenin bir türü olduğunu düşündüğünü anlattı. 

CIA Başkanı Michael Hayden, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyla boğulma hissi veren sorgulama metodunu yine savunurken, "Örgütümüz bunu heves için değil görev duygusuyla yaptı ve en iyi yasal danışmayla yaptı. Programın maksimum bilgiyi sağladığına eminim" dedi.

CIA Başkanı, bu tekniğin sadece çok önemli 3 terörizm şüphelisine uygulandığını ve 2003'de durdurulduğunu iddia etti.

ABD'nin müstakbel Adalet Bakanı Eric Holder ise, kendisine ulaşan güvenilir bilgilere göre, ABD'nin Guantanamo'daki üssünün kapatılacağını söyledi, ancak bunun kolay olmayacağını bildirdi.

Eric Holder, Guantanomo'nun kapatılmasıyla ilgili en kritik sorunun tutsaklara ne yapılacağı olduğunu belirtirken, kendisinin ve müstakbel başkan Barack Obama'nın, sert sorgulama teknikleriyle ilgili olarak "gördükleri ve duyduklarından" rahatsız olduklarını kaydetti.

Sorgulamalarda görev alan kimi askeri yetkililerle görüştüğünü ve ileri düzeydeki sorgulama tekniklerinden bazılarının iyi istihbarat sağlamadığına inandığını dile getiren Holder, ABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) tarafından 3 terör zanlısına uygulandığı açıklanan tartışmalı suya batırma (waterboarding) tekniğinin işkencenin bir türü olduğunu düşündüğünü anlattı.

Holder, "Anayasaya uygun biçimde terörle mücadele edeceğim" diye konuştu

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