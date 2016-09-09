CIA Başkanı: Suriye ve Irak bölünebilir

ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA Başkanı John Brennan, Irak ve Suriye'nin devlet yapısının telafi edilemeyecek şekilde bozulmuş olabileceğini söyledi. Brennan, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanabileceğinden kuşkulu olduğunu" ve iki ülkenin de merkezi bir hükümet tarafından yönetilebileceğini tahmin etmediğini belirtti.

Brennan, "Suriye ve Irak'ın yeniden biraraya gelip gelemeyeceğini bilmiyorum" dedi.

West Point askeri akademisi tarafından çıkarılan ‘CTC Sentinel' adlı yayın organına mülakat veren Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı Brennan, dökülen kan ve yapılan tahribat kadar etnik ve mezhep gerginliklerinin sürmesinin de iki ülkeye büyük zarar verdiğini, Suriye ve Irak'taki Kürt bölgeleri gibi birçok özerk bölgenin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

CIA Başkanı, terör örgütü IŞİD'in iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'e sızmasıyla ilgili görüşlerini de dile getirdi. Brennan, IŞİD'in Yemen'de terör şebekesi El Kaide'ye bağlı gruplarla işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.