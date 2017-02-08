CIA Başkanı Pompeo Türkiye'ye gidiyor

Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, CIA'in yeni başkanı Mike Pompeo perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyarette güvenlikle ilgili konuların yanı sıra, Türkiye'nin Gülen yapılanmasına karşı yürüttüğü mücadelenin de ele alınması bekleniyor.

AP'nin haberinde, ziyaretin ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 dakikalık telefon görüşmesi sırasında kararlaştırdığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaynaklarına dayandırılan haberde, görüşmede YPG/PYD konusunun da gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden öncelikli beklentileri arasında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen yapılanması lideri Fethullah Gülen'in iadesi bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Trump yönetiminden Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi ve PYD’ye verilen desteğin kesilmesi olmak üzere iki beklentileri bulunduğunu söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Rtr, BÖ/HT