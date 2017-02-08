CIA Başkanı Mark Pompeo, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, CIA Direktörü Mike Pompeo’nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye’ye gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ilk kez telefonla konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, IŞİD'e karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da ABD ile Türkiye arasındaki ilişki "yakın" ve "uzun soluklu" olarak nitelendirildi, "İki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DEAŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, Trump'ı ABD Başkanı seçildikten sonra telefonla arayarak kutlamıştı. Bu geceki görüşme, Trump göreve başladıktan sonraki ilk görüşme oldu.