T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

CIA Başkanı: İran protestolarında rolümüz yok

Tahran Yönetiminin, ABD'nin İran'daki protesto eylemlerini kışkırttığı suçlamalarını geri çeviren CIA Başkanı Mike Pompeo, İran'daki protestoların "henüz bitmediğini" ifade etti.

08 Ocak 2018 13:35

ABD dış istihbarat servisi CIA'in başkanı Mike Pompeo, Amerikan dış istihbaratının İran'daki protestolara karıştığı yönündeki suçlamaları geri çevirdi. Pompeo, "Bu yanlış. Onlar İran halkı" şeklinde konuştu.

Amerikan haber kanalı Fox News'a konuşan CIA Başkanı, Tahran yönetiminin ABD'nin İran'daki protestoları kışkırttığı yönündeki suçlamalarını değerlendirdi.

Mike Pompeo Tahran yönetiminin suçlamalarını geri çevirirken, İran'da ülke genelindeki protestoların, İran halkı tarafından başlatıldığını belirtti.

CIA Başkanı, İran halkının protestoları “daha iyi yaşam şartları ve 1979 yılından bu yana yaşadıkları teokratik düzeni bitirmek için başlattıklarını” öne sürdü. Pompeo, "protestolar bitmedi" diyerek de eylemlerin süreceği görüşünde olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden İran'daki protestoları desteklediklerini belirten açıklamalar yapmıştı. Tahran yönetimi de ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmiş ve ABD Başkanı ile başkan yardımcısının bizzat protestoları kışkırttığını öne sürmüştü.

İran'da 28 Aralık 2017 tarihinde ekonomik sıkıntıları protesto etmek üzere Meşhed kentinde başlayan protestolar kısa sürede farklı kentlere de yayılarak, hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Sokak gösterilerinde 21 kişi hayatını kaybederken eylemlerin başlamasından bir hafta sonra İran Devrim Muhafızları “eylemlerin bastırıldığı” açıklamasını yapmıştı.

DW/AFP, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Tahran Yönetiminin ABDCIA Başkanı Mike PompeoCIAMike Pompeo AmerikanFox NewsCIA Başkanı TahranABDPompeo TahranBaşkanıBaşkanı Trump TwitterABD Birleşmiş MilletlerABD BaşkanıAralıkMeşhedDevrim MuhafızlarıGA/GY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24