CIA Başkanı, Gülen'in iadesi ve Rakka teklifine ne yanıt verdi?

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Ankara'nın Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerini anladıkları ve ciddiye aldıkları” mesajını verdiği belirtildi. Pompeo'nun Rakka'da birlikte operasyon yapalım teklifine de, "Elinizde bu alternatif var ise biz bunu ciddi ciddi değerlendireceğiz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberi şöyle:

ABD’nin yeni yönetimiyle ilk yüz yüze resmi temas yapıldı. Ankara, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo’ya, bir önceki yönetimle sorun yaratan tüm başlıklarda ayrıntılı bilgi verdi. Şimdi ABD’nin kendi içinde yapacağı değerlendirme önemli. Özellikle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ve Suriye’yle ilgili ABD tarafının atacağı adımlar kritik öneme sahip. Açıkça, “Rakka operasyonunun birlikte yapılım” önerisini yapan Ankara’ya, CIA Başkanı’nın yanıtı, “Elinizde bu alternatif var ise biz bunu ciddi ciddi değerlendireceğiz” oldu.

Donald Trump’ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Ankara, yeni yönetimle iki ülke arasındaki sorunlu alanları yüz yüze görüşmeyi bekliyordu. Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat’taki telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerdeki sorunları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan dinleyen ABD Başkanı Trump, “Ben tüm bu konularda brifing alıyorum, gerekli çalışmaları yaptırıyorum. Ama CIA Başkanımı gönderiyorum, bu konuları birinci elden dinlesin” dedi. Birçok ülkenin merak ettiği CIA Başkanı’nın ilk ziyaretini nereye yapacağı da bu görüşme sonrasında ortaya çıkmış oldu. İki lider arasındaki telefon görüşmesinden önce seçenekler arasında Bahreyn ve Suudi Arabistan vardı. CIA Başkanı’nın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapması, özellikle Körfez ülkeleri tarafından dikkatle takip edildi. Ankara, “Yeni bir başlangıç” olarak gördüğü ilk ziyaretin Türkiye’ye yapılmasını önemli buluyor.

"Ciddiye alıyoruz” mesajı

CIA Başkanı’nın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerin önemli bir bölümünü Fetullah Gülen’in iadesi, FETÖ’nün Türkiye’deki yapılanması, 15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında yaşananlar oluşturdu. Örgütün, ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki ticari ve eğitim faaliyetleri de anlatıldı. Türkiye’de işlediği suçlar sebebiyle yargılanması için iadesi bir kere daha talep edildi, örgütün ABD’deki ticaret ve eğitim faaliyetlerinin de kısıtlanması istendi. CIA Başkanı, “Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerini anladıkları ve ciddiye aldıkları” mesajını verdi. Ankara, şimdi ABD’nin bu konuda atacağı adımları merakla bekliyor.

"Rakka'yı birlikte yapalım"

Başkan Trump, CIA Başkanı başta olmak üzere ekibinden bölgenin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi için bir plan üzerinde çalışmasını ve bunun da bir ay içinde masasında olmasını istiyor. CIA Başkanı Pompeo’nun temasları, bu planın oluşması ve uygulamaya konulmasında kimlerle çalışılacağının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle Ankara, Fırat Kalkanı Operasyonunu ve önemini anlattı. Aynı zamanda bölgede bu temizliğin bir terör örgütü olan PYD ile yapılmaması gerektiği ısrarla söylendi. Türkiye’nin, PYD- YPG-PKK terör örgütü konusundaki tavrı anlatıldı. Ankara, açıkça, El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından Rakka operasyonunun birlikte yapılmasını önerdi. Üstelik Özgür Suriye Ordusu’nun yanı sıra Arap, Türkmen ve PYD dışındaki Kürt unsurlarıyla da işbirliği yapılabileceğini aktardı.



Görüşmelerde ayrıntılar da paylaşıldı. El Bab operasyonu kapsamında 2 bin 500 ÖSO unsuru görev yapıyor. Ankara’nın planı, El Bab’ın DEAŞ’tan arındırılmasından sonra 1500’e yakın unsurun Rakka’ya kaydırılması. Farklı bölgelerde bulunan ve eğit donat kapsamında da yer alan 4 bine yakın ÖSO unsurunun da benzer biçimde Rakka’ya geçirilebileceği ifade edildi. CIA Başkanı, “Elinizde böyle bir alternatif var ise bunu ciddi ciddi değerlendireceğiz” mesajını verdi. Ankara’daki izlenim, yeni ABD yönetiminin eski yönetime göre Türkiye’nin hassasiyetlerini çok daha iyi anladığı yönünde.

İstihbaratçı Ankara, bu ziyareti tüm yönleriyle değerlendiriyor. Ankara’nın genel değerlendirmesi, görüşmelerin olumlu geçtiği yönünde. Ankara’ya göre Pompeo sıradan bir CIA Başkanı değil. Eski bir asker olan Pompeo, siyasetten geliyor. Üstelik hem ABD Başkanı’nın hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yakın çalışma arkadaşı. Asker, diplomat ve istihbaratçı kimliklerinin yaptığı görüşmelerde ön plana çıktığı vurgusu yapılıyor. Rahat ve operasyonel anlamda ise ittifaklara önem veren bir görüntü sergilediği belirtiliyor.

"Martta yüz yüze görüşme gerçekleşebilir"

Şimdi merak edilen ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne zaman yüz yüze görüşecekleri. Henüz belirlenmiş bir tarih yok. Ancak ziyaretin mart ayında yapılabilmesi için Ankara-Washington hattında temaslar hızlandı.