CIA Başkanı Brennan: IŞİD, Türkiye'de terörü yaymak istiyor

CIA Direktörü John Brennan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısının amacının Türkiye'de terörü yaymak olduğunu söyledi.



Brennan, Amerikan Yahoo News haber sitesine İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"IŞİD benzer saldırıları ABD'de de yapmak istiyor"

"Saldırı, IŞİD'in gaddar izlerini taşıyor" diyen Brennan, terör örgütünün Suriye ve Irak dışında son aylarda bombalı saldırılarla bir çıkış aradığını ve benzer saldırıları ABD'de de yapmak istediğini kaydetti.

IŞİD'in olabildiğince çok sayıda insanı öldürme "motivasyonu"na sahip bulunduğunu ve hedeflerinden birinin de ABD olduğunu belirten Brennan, "IŞİD'in bu tür bir saldırıyı ABD'de de yapmak istemesine şaşırmazdım." dedi.

"Suikast yeleklerini üretmek zor değil"

Brennan şu görüşleri dile getirdi: "Türk havalimanında olanlara bakın, bunlar suikast yelekleri. Bu suikast yeleklerini üretmek zor bir şey değil. Eğer kararlı, kaçmaya niyeti olmayan ve öleceğinin farkında olan bir düşmanla karşı karşıyaysanız o zaman bu tür saldırıları önleme anlamındaki stratejiniz daha karmaşık hale geliyor."

Saldırının IŞİD tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi açıklama olmadığını ancak yöntemine bakarak bu tür bir saldırıyı IŞİD'in yapmış olabileceğini vurgulayan CIA Direktörü, "IŞİD, Suriye sınırı boyunca kendi militanlarını hedef alan Türkiye'de terörü yaymak istiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CIA Direktörü John Brennan'ın, 30 IŞİD militanının Türkiye'ye yollandığını söylediği iddiası yalanlandı. Brennan'ın katıldığı bir programda NBC News muhabiri Engel'ın sözleri CIA başkanına mal edildi.