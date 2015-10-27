CIA Başkanı Brennan, hacklenmesinin ardından ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde e-posta hesabının lise öğrencileri tarafından hacklendiği ortaya çıkan CIA Başkanı Brennan, konuyla ilgili ilk defa konuştu. Kişisel e-posta hesabı hacklenen Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, internet kullanan herkesin risk altında olduğunu söyledi.

George Washington Üniversitesi’ndeki konuşmasında Brennan, karısının sosyal güvenlik numarası ve kendisinin irtibat listesi de dahil bir çok hassas bilginin yayınlanmasına oldukça kızdığını söyledi. Brennan, “Bu olay insanların onlara zarar vermek isteyenlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Bunun ilerleyen modern ve birbiriyle bağlantılı dünyada nelerle başa çıkmak zorunda olduğumuzu özetlediğini düşünüyorum.” dedi.

Brennan, “Bizler devlet görevlileri olsak da bizim de ailemiz, arkadaşlarımız, ödenecek faturalarımız, günlük hayatımızda yaptığımız şeyler var ve bugünlerde iletişim kurmanın yolu internet.” şeklinde konuştu.

Brennan’ın hesabını ele geçiren kişi kendini, ülke politikalarını beğenmeyen, 22 yaşının altında, esrar kullanan, beyaz Amerikalı bir vatandaş olarak tanımlamıştı. Şahıs iki kişinin daha kendisine yardım ettiğini söylemişti.