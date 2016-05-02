CIA Başkanı Brennan: El Kaide'yi büyük oranda yok ettik, önümüzdeki yıllar IŞİD'le mücadeleyle geçecek

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in tam 5 yıl önce öldürüldüğü operasyonu, Twitter hesabından bugün düzenlenmişcesine dakika dakika aktardı. Tweetler tepki çekerken, CIA Başkanı John Brennan, El Kaide'yi büyük oranda yok ettiklerini, önümüzdeki yılların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadeleyle geçeceğini söyledi.

Tweetlerde operasyonun nasıl onaylandığına, nasıl başlayıp geliştiğine, Beyaz Saray'da nasıl takip edildiğine, Bin Ladin'in nasıl öldürüldüğüne ve sonrasındaki gelişmelere yer verildi.

CIA'in tweetleri sosyal medyada tartışmaya neden oldu ve tepki çekti.

Twitter kullanıcılarından tweetleri "anlamsız ve utanç verici", "profesyonel olmayan bir hareket" ve "gereksiz" olarak nitelendirenleren oldu.

Bazı Twitter kullanıcılarının ise CIA'yi tweetleri nedeniyle tebrik ettikleri gözlendi.

11 Eylül'den 10 yıl sonra öldürüldü

Usame Bin Ladin, El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarını düzenlediği 2001 yılından ancak 10 yıl sonra öldürülebilmişti. Amerikalı komandolar 2 Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad kentinde operasyonda düzenlemişlerdi. Komandolar, Bin Ladin'in saklandığı eve helikopterlerle indirilmiş ve El Kaide liderini vurmuşlardı.

Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla ilgili olarak ise başta kamuoyuna yansıyan birçok haber daha sonra Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.

CIA Başkanı John Brennan ise Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, El Kaide'yi büyük oranda yok ettiklerini, önümüzdeki yılların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadeleyle geçeceğini söyledi. John Brennan, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürülmesinin kendileri için önemli bir başarı olacağını belirtti.