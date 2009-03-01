CIA, Arjantin'den özür diledi

CIA Başkanı Panetta, dünyadaki ekonomik krizin Arjantin'i istikrarsızlığa sürükleyebileceği şeklindeki açıklamalarından ötürü bu ülkeden özür diledi.



Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yeni Başkanı Leon Panetta, dünyanın içinden geçmekte olduğu ekonomik darboğazın Arjantin'i istikrarsızlığa sürükleyebileceği şeklindeki açıklamalarından ötürü bu ülkeden özür diledi.



Arjantin'in Washington Büyükelçisi Hector Timerman, Arjantin resmi haber ajansı Telam'a yaptığı açıklamada, Panetta'nın dün kendisini bizzat arayarak, Çarşamba günü basın toplantısında sarf ettiği sözlerden dolayı özür dilediğini belirtti.



Başkan Barack Obama tarafından atanan CIA Başkanı Panetta'nın, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner ve tüm Arjantin'den özür dilediğini belirten Büyükelçi Timerman, Panetta'nın küresel mali krizin Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerini istikrarsızlığa sürükleyebileceği sözlerinin ne kendi, ne CIA, ne de Amerikan hükümetinin görüşü olduğunu dile getirdiğini söyledi.



ABD'deki yeni yönetim tarafından göreve atanan Panetta, gazetecilerle bir araya geldiği ilk toplantısında, Arjantin, Ekvador ve Venezuela gibi ülkelerin ekonomik açıdan çok kötü durumda olduklarını ifade ederek, küresel krizin de etkisiyle bu ülkelerde istikrarsızlık oluşabileceğini söylemişti.



"Bir istihbarat kuruluşu olarak tüm dünyadaki genel ekonomik durgunluğun etkilerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini" ifade eden Panetta, ekonomik koşulların Çin, Rusya ve diğer ülkelerin dış politikalarını nasıl etkilediğinin CIA tarafından bilinmesi gerektiğini de söylemişti.



Arjantin, daha sonra ABD'den; CIA Başkanı'nın, ekonomik krizin kimi Latin Amerika ülkelerini istikrarsızlığa sürükleyebileceği görüşüyle ilgili açıklama

istemişti.



Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Taiana, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez'in, ABD'nin Buenos Aires Büyükelçisi Earl Anthony ile konuşmak üzere kendisini makamına çağırdığını ve kendisinden açıklama istediklerini

bildirmişti.