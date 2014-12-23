CIA ajanlarına seyahat kılavuzunda Türkiye uyarıları

Wikileaks bu sefer de Amerikan istihbarat örgütü CIA’nın gizli belgelerini sızdırdı. Belge sahte kimlikle yabancı ülkeye girecek CIA ajanlarına tavsiyeleri kapsıyor. Belgede Türkiye’ye yönelik tüyolar da mevcut.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarını 2010’da internete sızdıran Wikileaks, dış istihbarat teşkilatı CIA’nın gizli kimlikle seyahat eden ajanlara yönelik iki kitapçığını önceki gün yayınladı. Eylül 2011 tarihli 14 sayfadan oluşan el kitapçığı; CIA ajanlarının Şengen kapsamındaki ülkeler başta olmak üzere yabancı topraklara giriş yaparken alması gereken önlemleri içeriyor. 2012 tarihli belgeyle birlikte “NOFORN” klasmanındaki iki kitapçığın müttefik ülkelerin istihbarat örgütleriyle paylaşılması yasak.

‘Gerçek hikaye bulun’

Ajanlara havaalanlarında diğer yolculardan ayrılarak ikinci ve daha detaylı bir güvenlik taramasını atlatmanın yollarını anlatan kitapçık yaşanmış hikayelere de yer veriyor. CIA ‘tutarlı, iyi prova edilmiş ve güven uyandıran’ sahte kimliklerin detaylı aramadan kurtulmak ve ‘hayatta kalmak’ için önemli olduğunu vurguluyor. Yolculuğa çıkacak ajanlara gümrüklerdeki termal kameraların dikkatini çekmemek için stres yapıp terlememeleri de tembih ediliyor.

Sahte kimlikle Twitter

Diğer öneriler arasında tek yön uçak biletini yolculuktan bir gün önce nakit parayla almamak; sahte kimlikle Facebook, Twitter ve Linkedin gibi sosyal ağlar üzerinden hesap açmak, fazla bagaja sahip olmamak, kontroller sırasında güvenlik kameralarına gergin bir şekilde gözükmemek yer alıyor. İsrail ise Arap ülkelerine yolculuk edildiği gözüken pasaportları daha dikkatli incelerken Mısır akademik unvanlardan şüpheleniyor.

‘MİT şüphelenebilir’

Belgede sahte kimlikle Türkiye’ye giriş konusunda uyarılar şu ifadelerle yapılmış: “Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir kişinin çok sayıda pasaport taşımasının, Türkiye’ye ziyaretinin gerçek sebebini saklamaya yönelik bir teşebbüsün göstergesi olarak değerlendiriyor. Türkiye detaylı kimlik taramaları kapsamında yabancı uyruklu kişileri 24 saate kadar tutabiliyor”. Kuzey Irak Yönetimi’nin uyguladığı kontrollerden de “Kongra-Gel (eski ismiyle PKK) taraftarlarını ve operasyonel elemanlarını teşhis etmek amacıyla Erbil Havaalanı’na giriş yapan ve Türkiye ya da İran aksanıyla konuşan Kürtler otomatik olarak detaylı kimlik taramasına gönderiliyordu” bilgileri verilerek bahsediliyor.