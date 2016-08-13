CIA, 15 Temmuz darbe girişimini böyle anlattı

CIA'in resmi sitesi The World Factbook'ta Türkiye bölümüne 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgiler eklendi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi CIA'in resmi internet sitesine girdi. CIA'in hazırladığı The World Factbook sayfasında ülkelerin coğrafi konumları, ekonomileri, enerji politikaları, tarihleri, toplum yapıları gibi başlıklarda bilgiler yer alıyor.

CIA siteye Türkiye başlığı altına şu bilgileri ekledi:

“TSK’ya bağlı unsurlar, 15 Temmuz’da İstanbul ile Ankara'daki devletin ve savunma sisteminin kilit noktalarında bir darbe girişiminde bulundu. Sokakları toplu halde saran sivil vatandaşların darbecilerle karşı karşıya gelmesiyle, 300'e yakın insan öldürüldü ve 2000'den fazlası yaralandı. Akabinde, Türk Hükümeti yetkilileri askeri personelin içerisinde büyük ölçekli tutuklamalar gerçekleştirdi, binlerce yargıç ve gazeteci gözaltına aldı, binlerce eğitimci darbeyle bağları oldukları gerekçesi ile görevlerinden uzaklaştırıldı. Hükümet, darbecileri uluslararası İslami ve sosyal hareket olan ve terör örgütü diye tanımladığı “Gülen” Hareketi ile bağları olmakla suçluyor.”

Sitede yer alan bu bölüm 9 Ağustos günü güncellendi.