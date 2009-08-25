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Dünya

CIA 11 Eylül sanığını tehdit etmiş!

CIA'in 11 Eylül saldırısı sanıklarından birini sorgularken, 'çocuklarını öldürmekle' tehdit ettiği ortaya çıktı.

25 Ağustos 2009 03:00

CIA'in 11 Eylül saldırısı sanıklarından birini sorgularken, 'çocuklarını öldürmekle' tehdit ettiği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanı'nın CIA ile ilgili soruşturma başlatılmasını istediği iddia ediliyor.

2004'te yazılan rapor Amerikan Medeni Haklar Birliği'nin 11 Eylül'ün ardından CIA'in zanlılara muamelesiyle ilgili açtığı dava çerçevesinde açıklandı.

Raporda bir ajanın sorgulama sırasında 11 Eylül sanığı Halid Şeyh Muhammed'e ABD'de yeni bir saldırı düzenlenmesi halinde çocuklarını öldüreceklerini söylediği belirtildi.

Bir başka sorgu görevlisinin de başka bir terör zanlısını konuşturmak için,, gözlerinin önünde annesine cinsel tacizde bulunma tehdidinde bulunduğu iddia ediliyor. Sorgu görevlisi ise iddiayı reddediyor.

Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Bakan'ın CIA'in terör zanlılarına kötü muamelesiyle ilgili soruşturma başlatılması için bir savcıyı görevlendirdiğini bildirdi.

Bakanlığın Etik Dairesi, Adalet Bakanı'na terör zanlılarını sorgularken işkence yöntemleri kullanmasıyla ilgili CIA hakkında soruşturma başlatılmasını tavsiye etmişti.

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