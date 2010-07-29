-CHURCHILL'İN TAKMA DİŞİNE 15 BİN STERLİN LONDRA (A.A) - 29.07.2010 - İngiliz siyaset önderi Muhafazakar Parti Başkanı Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşında yaşamsal radyo konuşmalarında kullandığı takma dişi, Londra'daki müzayedede 15 bin 200 sterline (36,1 bin TL) satıldı. Hunterian Müzesinin Churchill hatıratıyla ilgili bilgi dairesinin müdürü Jane Hughes'un verdiği bilgiye göre, Churchill'e (1874-1965) takma dişi yapan Derek Cudlipp'in oğlu, peltek sesi önlemek için bu takma dişin Churchill'e verildiğini anlattı. Churchill, takma dişlerin kullanılması hususunda Cudlipp'e sık sık danışıyordu. Dört takım takma dişi olan Churchill defnedilirken, bir takım kabirde kaldı.