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Dünya

CHUCK BERRY SAHNEDE FENALAŞTI CHICAGO (A.A)

04 Ocak 2011 01:15

-CHUCK BERRY SAHNEDE FENALAŞTI CHICAGO (A.A) - 03.01.2011 - Rock müziğinin efsane isimlerinden Amerikalı Chuck Berry'nin cumartesi gecesi bir konserde sahnede fenalaştığı ortaya çıktı. 84 yaşındaki gitarist ve şarkıcının sözcüsü, Berry'nin müzisyenlerinden birinin klavyesinin üzerine düştüğünü, sahneden çıkmak için yardım alan sanatçının 15 dakika kadar sonra sahneye dönmeye çalıştığını anlattı. Sözcü, geri dönmesine rağmen sahnede kalamayan ve seyircileri selamlayarak ayrılan Berry'nin doktora gittiğini ve şu anda durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi. 1950'lerde "Johnnie B. Goode," "Sweet Little Sixteen," "Roll Over Beethoven" ya da "School Days" gibi albümlere imza atan Berry, aralarında Beatles, Rolling Stones ve Beach Boys gibi 60'lı yılların gruplarının yer aldığı birçok tanınmış grubu etkilemişti.

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