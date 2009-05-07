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Ekonomi

Chrysler'in yeni CEO'su olacağım

İtalyan Fiat Grup'un Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne, "Chrysler'in yeni CEO'su olacağım" dedi.

07 Mayıs 2009 03:00

İtalyan Fiat Grup'un Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne, "Chrysler'in yeni CEO'su olacağım" dedi.

Marchionne, yaptığı açıklamada, şirket iflas korumadan çıktıktan sonra aynı zamanda Chrysler'in de üst yöneticisi olacağını söyledi.

Zor durumdaki ABD'li otomobil üreticisi Chrysler, geçen hafta iflas koruma başvurusunda bulundu.

Marchionne'nin küresel otomobil devi oluşturma planının bir parçası olarak Fiat küçük araç teknoloji değişimi karşılığında Chrysler'in yüzde 20 hissesini alıyor.

Fiat, ABD'li otomotiv şirketi Chrysler'den sonra General Motors Avrupa'ya bağlı Opel ve Vauxhall ile de ilgileniyor.

Chrysler'in şu anki üst yöneticisi Bob Nardelli ise Haziran sonuna kadar sürmesi beklenen iflas koruma sürecine kadar görevde kalacak.

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