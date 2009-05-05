Chrysler'e, 4.5 milyar dolarlık kredi fırsatı

ABD'de, otomotiv şirketi Chrysler'ın iflas koruma başvurusu davasına bakan mahkeme, şirketin haziran ayı sonuna kadar faaliyetlerini finanse etmek amacıyla şirketin ABD ile Kanada hükümetlerinin 4,5 milyar dolarlık kredisinden yararlanabilmesine geçici onay verdi.



Mahkemenin, bu geçici onayı Chrysler'ın en değerli varlıklarını İtalyan otomotiv şirketi Fiat, sendika ve ABD ile Kanada hükümetinin sahibi olacağı yeni şirkete satışına bir "köprü" oluşturacak.



Davaya bakan ABD İflas Mahkemesi yargıcı Arthur Gonzalez, şirketin 4,5 milyar dolarlık krediden yararlanabilmesine geçici onay verirken, şirket şimdilik likidite sıkıntısını atlatmak için 1,8 milyar doları hemen kullanacak. Bu kredinin tamamının kullanılması daha sonra yapılacak bir duruşmada nihai onayı gerektiriyor.



Gonzalez, ayrıca Chrysler'ın vergileri, tedarikçiler, bayileri ve çalışanlarına olan ödemelerini yapabilmesine hükmetti.



ABD'nin üçüncü büyük otomotiv şirketi Chrysler'ın mahkeme sürecinden hızla çıkması için Fiat ile yapacağı anlaşma, şirketin planının asıl dayanak noktasını oluşturuyor. Şirketin satışı olmaksızın, ABD hükümetinin Chrysler'ın faaliyetlerini finanse etmesi için 4,1 milyar doları önerme niyeti bulunmuyor. Chrysler, ayrıca 400 milyon dolar daha nakit kullanma seçeneğine sahip.



Geçen hafta perşembe günü iflas koruma başvurusunda bulunan Chrysler, ABD Başkanı Barack Obama yönetimi yetkililerinin rehberliğinde mahkeme sürecinden en az 30 günde çıkmayı planlıyor.



Bu arada Chrysler'dan alacağı olan OppenheimerFunds ve Stairway Capital Management gibi finans şirketlerinin de arasında bulunduğu grubun avukatı Tom Lauria, Chrysler'dan alacaklarıyla ilgili konuda anlaşmayı reddeden finans şirketlerinin güvenlikleri nedeniyle kimlik bilgilerinin açıklanmasını istemediklerini söyledi.



Lauria, bazı müvekkillerinin ölüm tehditleri aldığını, durumdan polis ve Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) haberdar ettiklerini belirtti.



Öte yandan ABD Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Ron Gettelfinger, sendikanın yeni Chrysler şirketinde sahip olacağı yüzde 55'lik hisseyi tutmaya niyetli olmadığını, şirketten emekli olanların sağlık giderlerini karşılayacak sandığı finanse etmek için mümkün olan en kısa zamanda bu hisseleri satacağını söyledi.



