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Ekonomi

Chrysler iflasa hazırlanıyor

Hükümetin ABD'nin üçüncü büyük otomotivi üreticisi Chrysler'ı iflasa hazırladığı bildirildi.

24 Nisan 2009 03:00

Hükümetin ABD'nin üçüncü büyük otomotivi üreticisi Chrysler'ı iflasa hazırladığı bildirildi. Chrysler'ın Fiat'la yürüttüğü görüşmelerden ittifak çıkacağına ilişkin umutlar henüz bitmedi.

ABD Hazinesi'nin, hükümetin Chrysler'a tanıdığı 30 günlük sürenin bitmesine bir hafta kala, Chrysler’ı iflas koruma başvurusuna hazırlamaya başladığı bildirildi.

New York Times’ın haberine göre, Chrysler gelecek hafta iflas koruma başvurusunda bulunabilir. Gazete, Fiat’ın Chrysler ile yürüttüğü ittifak görüşmelerini ise Chrysler’ın iflas başvurusunda bulunmasından sonra tamamlayacağını öne sürdü.

Chrysler ile Fiat arasındaki ittifak görüşmeleri devam ediyor. Fiat CEO’su Sergio Marchionne, Chrysler’ı bütün halde görmek istediğini ve Chrysler’ın iflas etmesi durumunda varlıklarını satın almayı düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Görüşmelerin 30 Nisan’a kadar devam edeceğini belirten Marchionne, görüşmelerin başarılı olacağını söyleyebilecek durumda olmadığını ifade etti.

Diğer yandan Reuters’ın Alman işçi sendikası IG Metall’in temsilcisi Armin Schild’e dayandırdığı habere göre Fiat, Opel’in çoğunluk hissesini almak için General Motors’la görüşüyor.

Alman Der Spiegel dergisi ise, Fiat’ın gelecek hafta salı günü Opel için bir niyet mektubu yollayacağını kaydetti. Fiat sözcüsü Opel’le ilgili haberlere açıklık getirmezken, Opel sözcüsü isim vermeden birçok firmayla görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.

Geçen hafta bir açıklamada bulunan Fiat Başkanı Luca Cordero de Montezemolo, Opel’le ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanlamıştı.

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