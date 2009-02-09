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Ekonomi

Chrysler, dört fabrikasını kapattı

Amerikan otomotiv devi Chrysler’in, Kuzey Amerika'daki dört fabrikası, bugünden itibaren geçici olarak kapandı.

09 Şubat 2009 02:00

Amerikan otomotiv devi Chrysler’in, Kuzey Amerika kıtasındaki dört fabrikası, bugünden itibaren geçici olarak kapandı. Şirket, fabrikaların ne zaman tekrar açılacağı konusunda bir süre belirtmedi.

Chrysler'dan yapılan açıklamada, şirketin Sterling Heights, Belvidere ve Detroit ile Kanada'nın Brampton şehirlerindeki dört fabrikasında üretime bugünden itibaren geçici olarak son verileceği duyuruldu.

Chrysler'in Kanada'da, Brampton Ana Fabrikası ile birlikte, Toronto ve Windsor yan ünitelerinde toplam 9 bin 800 işçi çalışıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, üretimin durdurulmasına ekonomik kriz gerekçe olarak gösterilirken, yüzde 55 olan satışların 2008'de yüzde 30'a düştüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, Kuzey Amerika başta olmak üzere, tüm dünyadaki gelişmelerin haftalık izleneceği ve durumun iyiye gitmesi halinde gerek görülen yerlerde üretime yeniden başlanabileceği kaydedildi.

Chrysler'ın Kanada Brampton Fabrikası'nda, Chrysler 300, Dodge Charger ve Dodge Challenger modeli araçlar üretiliyordu.

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