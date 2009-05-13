Chrysler, 800 bayisiyle anlaşmasına son veriyor

ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunan Chrysler, 800 bayisiyle anlaşmasına son vermeyi planlıyor.



Squire Sanders hukuk firmasından avukat Stephen Lerner, Chrysler'ın 3.200 bayisinden 800'ünün bayilik sözleşmesini iptal etmeyi planladığını açıkladı.



Chrysler sözcüsü Kathy Graham, şirketin, diğer yeniden yapılanma faaliyetlerinin yanı sıra bayi sayısını azaltma konusu üzerinde çalıştığını, 800 sayısının spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.



Graham, "Şimdiye kadar kesin bir listemiz yok. Bir listenin hazır olacağını söylemek için çok erken" dedi.



ABD hükümetinin 4 milyar dolar kredi verdiği Chrysler, 30 Nisanda iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Şirket, iflas mahkemesi yargıcından, İtalyan otomotiv şirketi Fiat'ın kontrolündeki yeni Chrysler'a, varlıklarının tamamını satmasını onaylaması talebinde bulunmuştu.



ABD hükümeti, Fiat'ın ortak olması halinde Chrysler'a iflas sürecinden çıkmasına yardımcı olmak için 6 milyar dolar kredi vereceğini açıklamıştı.

