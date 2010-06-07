Chrysler 600 bin aracını çağırıyor

T24 - ABD'li otomotiv üreticisi Chrysler, sürgülü kapılarda yangın tehlikesi, fren ve gaz pedalı sorunu nedeniyle ABD'de beş modeli kapsayan 600 bin cip ve minivanı geri çağırıyor.





ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Chrysler'ın geçen hafta potansiyel güvenlik sorunlarıyla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.





Açıklamaya göre, 2008 ve 2009 model 284 bin 831 ''Chrysler Town'' ve ''Country'' minivan ile ''Dodge Grand Caravan'' minivan, elektrik sistemindeki bir sorunun sürgülü kapıdaki kapı mandalında kısa devreye bunun da yangına sebep olabileceği gerekçesiyle geri çağrılıyor.





Açıklamada, 2007-2010 model 288 bin 968 ''Chrysler Jeep Wrangler''ın ise fren hidroliğinin sızmasının fren arızasına yol açabileceği için geri çağrılacağı belirtildi.





Chrysler geçen hafta Cuma günü, muhtemel gaz pedalı sıkışması yüzünden 2007 model 25 bin 336 ''Dodge Caliber'' ve ''Jeep Compass''ı geri çağıracağını açıklamıştı.





Bu model araçların sahiplerinin bu ay içinde Chrysler tarafından bilgilendirileceği ve sorunların herhangi bir bedel ödemeksizin giderileceği kaydedildi.