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CHRYSLER 11 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A)

16 Haziran 2011 20:02

-CHRYSLER 11 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A) - 16.06.2011 - ABD'li otomobil üreticisi Chrysler, 11 binden fazla otomobili, minivan ve diğer model aracı direksiyon arızası nedeniyle geri çağırıyor.  Söz konusu araçlarda direksiyon milinin yanlış montajından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilebileceği, bunun da çarpma riskini artırabileceği belirtildi. Şirket, idareye, arızayla ilgili herhangi bir kaza bildirilmediğini ifade etti.  Geri çağırmalar, nisan ayı ortaları ile mayıs başlarında üretilen 2011 model Chrysler 200, Town and Country; Dodge Avenger, Caliber, Caravan, Journey ve Nitro; Jeep Compass, Liberty, Patriot ve Wrangler modelleri kapsıyor.

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