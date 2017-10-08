Christoph Daum: Türkiye Milli Takımı'nda üç grup var ve kimse onları birleştiremedi

Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarını yöneten Christoph Daum, Milli Takım’da Türkiye’de yetişmiş futbolcular ve gurbetçiler arasında uyum sorunu olduğunu, oyuncuların üç gruba ayrıldığını ve hiçbir teknik adamın bu üç grubu birlikte çalıştıramadığını söyledi.

T-Online’a konuşan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’nin 4 yıllık bir plan yapıp 2022 Dünya Kupası’na hazırlanması gerektiğini savundu. Milli Takım’ın yaralarını sarmak için oldukça uzun ve çaba gerektiren bir sürece ihtiyacı olduğunu savunan Daum, “Türk futbolunun sorunları kısa sürede çözülmez” yorumunu yaptı.

Daum, Türkiye’de yetişen ve gurbetçi futbolcuların kaynaşma sorununu şöyle açıkladı:

“Türkiye Milli Takımı’nda üç grup oyuncu var. Birinci grup, Türkiye’de büyüyen ve futbol eğitimini orada alanlar. İkinci grup Avrupa’da büyüyüp genç yaşta Türkiye’ye gidenler. Onlar genelde arada kalmışlar oluyorlar. Üçüncü grup ise Avrupa’da büyüyüp, futbol eğitimini Avrupa’da alanlar. Bugüne dek kimse bu üç grup arasında bir birliktelik oluşturmayı başaramadı. Takım futbolu birlikte oynamıyor, yan yana oynuyor.”