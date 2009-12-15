Christoph Daum: Kötü gidişe son verdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, üst üste 3 maçta alınan kötü sonuçların ardından Ankaragücü galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Christoph Daum, Fenerbahçe TV'de katıldığı ''Teknik Analiz'' prograında yaptığı açıklamada, bu maç için taktik ve teknik hazırlık kadar psikolojik anlamda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Üst üste kötü sonuçlar alıyorduk. Dolayısıyla gerek medyada, gerekse kamuoyunda bir baskı oluşmuştu. Ayrıca Ankaragücü maçını taraftarlarımızdan yoksun oynamıştık. Bu dezavantajdı, ama oyuncularım, tüm olumsuzluklara karşın kazanarak, eleştirilere en güzel yanıtı verdiler'' dedi.

Ankaragücü maçı sonrası takımda morallerin düzeldiğini ifade eden Daum, ''Doğal olarak, yitirdiğimiz maçlar sonrasında herkes üzülüyor. Sonuçlar iyi olmayınca hem futbolcular, hem de teknik kadro bir hayli üzüntü yaşıyor ama galibiyet sonrası biraz yüzümüz güldü. Tabii ki bir galibiyetle herşey değişmiyor, ama en azından kötü gidişe son verdik. Hem kendi adımıza, hem de taraftarımız adına sevindik'' diye konuştu.

Sıkıntılı dönemlerde takım ruhuna çok ihtiyaç duyulduğuna değinen Daum, şöyle devam etti:

''Zor zamanlarda krizden kurtulmak, bir kişinin tek başına başarabileceği birşey değil. Bu bir takım oyunu ve hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ben bir ekip lideriyim ve zor zamanlarda futbolcularıma çözümler sunmam ve bu çözümlere onları inandırmam gerekiyor. Teknik direktör olarak önden giderim, ama başarı her zaman ekip çalışmasıyla ve takım ruhuyla gelir.''

FC Twente Enschede ve Ankaragücü maçlarının, kendileri için bir dönüş noktası olduğunu, takımı bu maçlara mental anlamda olduğu kadar, fiziksel anlamda da hazırladıklarını anlatan Daum, gelecek maçlarda da takımın en üst düzeyde performans sergilemesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

-UEFA AVRUPA LİGİ-

Daum, UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadarki hedeflerine ulaştıklarını ve grup maçları bitmeden turu geçtiklerini söyledi.

Bunun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Daum, FC Sheriff Tiraspol takımıyla yapacakları son maçta, çok fazla forma şansı bulumayan oyunculara şans tanımak istediğini, ancak kazanmak ve grup maçlarını galibiyetle kapatmayı da istediklerini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi ve Türkcell Süper Lig'de çok zor rakiplerle karşılaşacaklarını, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonra güçlü rakiplerin kendilerini beklediğini belirten Daum, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bundan sonraki turlarda en iyilerle mücadele edeceğiz, ama takımımın gelişiminden memnunum. Gerek Türkcell Süper Lig'de, gerekse UEFA Avrupa Ligi'nde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu süreçte inişler çıkışlar olacaktır, bu işin doğası budur. Başarılı olacağımızdan eminim.''

Önlerinde 3 zorlu maç bulunduğunu, ligdeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki FC Sheriff Tiraspol ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Altay maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Daum, ''Futbolda, 'Önünüzdeki maç en zor maçtır' diye bir deyim vardır, ama biz bir sonraki maçı da düşünüyoruz. Trabzonspor karşılaşması bizim için büyük önem taşıyor. Trabzon'daki maçları her zaman büyük bir heyecanla bekliyorum, çünkü Avni Aker Stadı'nda her zaman futbol adına güzel bir hava oluşuyor, gerçekten çok iyi taraftarları var. Bizim için bu maç iyi bir şans. Oradan iyi bir sonuçla dönüp sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamak istiyoruz. Zor bir maç olacak, biliyorum ama eminim ki iyi bir sonuçla döneceğiz'' diye konuştu.

Sezona iyi başlayıp, çok iyi bir seri yakaladıklarını, bugün de bunun avantajlarını yaşadıklarını belirten Daum, ''Eğer ilk yarıyı iyi bir noktada bitirebilirsek, sezonun ikinci yarısında herşey bizim için çok daha kolay olur. İlk yarının son maçında taraftarımıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz'' dedi.

(NÖ-İN) 21:11 15/12/09 "