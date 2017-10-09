Christoph Daum: Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman yerine Alex gibi saygın bir lider lazım

Süper Lig'de 2003-2006 sezonları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Christoph Daum, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman'ı, "Fenerbahçe'de Alex, Ümit Özat gibi kabul gören lider lazım" sözleriyle eleştirdi.

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Fenerbahçe'nin lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Sahada kabul gören bir lider lazım. Alex, Ümit Özat gibi" dedi.

Sözlerine Aykut Kocaman'ı eleştirerek devam eden Daum, "Fenerbahçe'ye saha içinde ve dışında liderler gerekiyor. Aykut Kocaman yerine saygın bir teknik direktör gerekiyor. Mesela Alex gibi." diye konuştu.