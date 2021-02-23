Christoph Daum'dan Türkiye ve Fenerbahçe açıklaması

Sosyal medyada adı Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum'dan açıklama geldi. Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olduğu maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Christoph Daum için sosyal medya üzerinden birçok mesaj paylaştı. "Yeni teknik direktör" iddiaları altında ön plana çıkan Alman çalıştırıcı, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Sarı-lacivertlilerl ilgili sorulara yanıt veren 67 yaşındaki teknik adam, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı..

Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım" diye konuştu.