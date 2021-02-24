Christoph Daum'dan bir İstanbul paylaşımı daha

Fenerbahçe’de üst üste alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan ve tartışma yaratan teknik direktör Erol Bulut’un takımdaki geleceği belirsizliğini korurken taraftarın zaman zaman gündeme getirdiği Christoph Daum yine İstanbul'la ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da teknik direktör olarak çalışan Christoph Daum, Instagram hesabından dün bir kez daha İstanbul paylaşımı daha yaptı. Alman teknik direktör Christoph Daum, Instagram hesabından 3 hafta içinde 2. kez İstanbul paylaşımı yaptı.

Daum, Ortaköy Camii’nin önünde eşiyle olan fotoğrafını paylaşıp “Günaydın. Good Morning. Guten Morgen.” notunu düştü.

Tecrübeli teknik direktörün bu paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken Fenerbahçe taraftarlarının Daum’a sarı lacivert kalp emojileri yollaması dikkat çekti.

Daum, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e yenildiği maçtan sonra da Türkiye’de çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış ve ”Türkiye benim ikinci vatanımdır” demişti. Süper Lig’de 2003-2004 ve 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum daha önce 1994-1995’te de Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşımıştı.