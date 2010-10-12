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Dünya

CHRISTINA AGUEILERA EŞİNDEN AYRILDI LOS ANGELES (A.A)

12 Ekim 2010 23:47

-CHRISTINA AGUEILERA EŞİNDEN AYRILDI LOS ANGELES (A.A) - 12.10.2010 - Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 5 yıllık eşi Jordan Bratman'dan ayrıldı.  Us Weekly'nin haberine göre, 29 yaşındaki Aguilera ve 33 yaşındaki Bratman birkaç aydır ayrı yaşıyorlar, ancak çift boşanma konusunda henüz bir karara varmadı.  Haberin kaynağı, çiftin geçmişte birbirlerine çok aşık olduklarını, ancak son 6 ayda ilişkilerinin karı koca ilişkisinden çok dost ilişkisine benzediğini söyledi.  Aguilera'nın sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.  Christina Aguilera ve Jordan Bratman, 2005 yılında evlenmişlerdi. Çiftin Max adında 2 yaşında bir oğulları var.  

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