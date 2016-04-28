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Spor

Christian Zapata Beşiktaş'a doğru

29 yaşındaki stoperin siyah-beyazlılardan yıllık 1.5 milyon Euro alacağı ve anlaşmanın 3 yıllık olduğu öne sürüldü

28 Nisan 2016 16:32

Savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, Milan'da forma giyen Cristian Zapata ile anlaştığı öne sürüldü.

Kolombiya Milli Takımı'nın da formasını giyen 29 yaşındaki stoperin siyah-beyazlılardan yıllık 1.5 milyon Euro alacağı ve anlaşmanın 3 yıllık olduğu öne sürüldü. Kolombiyalı oyuncu devre arasında da Beşiktaş'a gelmeyi çok istemiş ancak Milan'ın 2 milyon Euro'dan aşağı inmemesi nedeniyle siyah-beyazlı ekip, Hannover 96'dan Marcelo Guedes'i kiralamıştı.

 

Glik ve Skrtel de listede

  


Defans hattına takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetimin, Liverpool'dan Martin Skrtel ve Torino'dan Kamil Glik için temaslarda bulunduğu da öne sürüldü. Öncelikle tecrübeli bir storper transferi düşünen yönetimin iki isim için ciddi olarak girişimlerde bulunduğu düşünülüyor.

 

Skrtel ayrılabilir

 

Liverpool ile 2 yıl daha mukavelesi bulunan Skertel, bu sezon 24 maçta forma giydi. 2008 yılından bu yana İngiliz ekibinde top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, son dönemde formasını Dejan Lovren'e kaptırdı. Çok fazla şans bulamadığı için Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakan Slovak futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a transfer olabilir.

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