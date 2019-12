-CHRISTIAN ACTION NETWORK'TEN TÜRK BAYRAĞI AÇIKLAMASI NEW YORK (A.A) - 19.10.2010 - "Christian Action Network-Hristiyan Eylem Ağı" adlı kuruluş, ABD'deki Türkler'in yoğun tepkisi üzerine, New York'ta 11 Eylül terör saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin bulunduğu "sıfır noktasına" iki blok ötede yapılması planlanan İslami Kültür Merkeziyle ilgili hazırladığı belgeselin tanıtım kapağında Türk bayrağını kullanmasının, Türkiye'yi hedef seçme anlamına gelmediğini bildirdi. Ancak kuruluş, belgesel tanıtım kapağında kullanılan Türk bayrağını kaldırmak yerine, Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Sudan ve Suriye'nin de bayraklarını kapağa yerleştirdi. "Hristiyan Eylem Ağı" adlı kuruluş, internet sayfasında yaptığı açıklamada, 28 Ekimde New York'ta galasını düzenlemeyi planladığı, "Sacrificed Survivors-The Untold Story of the Ground Zero Mega-Mosque" adlı 45 dakikalık belgeselin kapağında ve posterlerinde Türk bayrağının kullanılması üzerine binlerce protesto mektubu aldıklarını ve bu durumun belgeselin galasında protesto gösterileri yapılabileceği anlamına geldiğini belirtti. Belgeselin tanıtım kapağında Türk bayrağı kullanılması nedeniyle insanların duygularının incinmesinden üzüntü duyduklarını ve Türkiye'yi hedef seçmeyi amaçlamadıklarını ifade eden Hristiyan Eylem Ağı, "Bu yüzden kapağa Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Sudan ve Suriye'nin de bayraklarını ekleyecek şekilde değiştireceğiz" dedi. Bu ülkelerin bayraklarını da kapağa ekleme kararının, belgesel filmin temalarından biri olan "radikal İslamın ABD de dahil dünyaya şeriat hukuku yaymayı istemesi" kapsamında alındığını belirten Hristiyan kuruluş, bu ülkelerin dünyada radikal İslamın yayılmasını desteklediklerini ileri sürdü. Kuruluş, "Türkiye'nin laik kimliğiyle eskiden ABD'nin sağlam bir müttefiği olduğunu, ancak şimdi ters yönde olduğunu" da iddia etti. Türk bayrağında bulunan hilal ve yıldızın Müslümanlığı temsil etmesinden dolayı Türkiye'nin bayrağını seçtiklerini bildiren Hristiyan Eylem Ağı, "Türkiye'nin Müslüman kimliğine vurgu yapmak istediklerini, Türk halkını olumsuz bir şekilde tanımlama niyetlerinin olmadığını, yapılan anketlerde Türkler'in büyük çoğunluğunun Osama Bin Ladin, Hamas ve Hizbullah'a karşı olduklarının görüldüğünü" kaydetti.