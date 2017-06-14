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Spor

Christian Abbiati, 15 yıl formasını giydiği Milan'a geri döndü

İtalyan kaleci, emekli olduğu kulüpte menajerlik görevine getirildi

14 Haziran 2017 19:22

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 15 yıl boyunca kırmızı-siyahlı formayı giyerek futbolu Milan’da bırakan kaleci Christian Abbiati’yi menajerlik görevine getirdi. 39 yaşındaki İtalyan futbol adamının kulüpteki görevi, futbolcular ve yönetim arasındaki iletişimi sağlamak olacak.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, geçen sezon Milan formasıyla profesyonel futbol kariyerine son veren Christian Abbiati’nin, kulübün sportif direktörü Massimiliano Mirabelli’ye doğrudan bilgi vereceği ifade edildi.

Abbiati, 15 sezon formasını giydiği Milano ekibiyle 3 kez Serie A, 2 kez İtalya Süper Kupası ve birer İtalya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı.

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