-CHRİSTCHURCH'TE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ WELLINGTON (A.A) - 22.02.2011 - Yeni Zelanda'nın 6,3 büyüklüğünde depremle sarsılan ikinci büyük kenti Christchurch'te, olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan John Key, ölü sayının 65 olduğunu açıklarken, bu sayının artabileceğini belirtti. Amerikan Jeofizik Enstitüsünden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Christchurch'e 5 kilometre uzaklıkta, yerin 4 kilometre altında olduğu belirtilmişti. Görgü tanıkları, polisin ve itfaiyenin verdiği bilgide, deprem nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı, yolların tahrip olduğu, şehrin merkezinde yangınların çıktığı, yıkılan binaların altında kalanların bulunduğu, binalardan düşen moloz ve parçaların altında kalan araçlarda da insanların sıkışıp kaldığı ve insanların paniğe kapılarak sokaklarda kaçıştığı kaydedilmişti. Kentin itfaiye sözcüsünün Radyo "New Zealand"'e yaptığı açıklamada, depremin 4 Eylül 2010'da meydana gelen depremden daha az şiddetli olduğunu, ancak can kaybı bakımından daha yıkıcı olduğunu, binalarda mahsur kalan insanların bulunduğunu ifade etti. Polis ise yaptığı açıklamada, iki otobüsün binalardan düşen büyük parçaların altında ezildiğini ve yolcuların yaşamını yitirdiğini söyledi. Kentin yetkilileri, havalimanının kapandığını ve polisin kent merkezinde tahliye işlemlerine başladığını bildirdi. Yeni Zelanda Başbakanı John Key, yaptığı açıklamada, depremin, mesai saati içinde ve çocukların okulda olduğu saatlerde meydana geldiğini söyledi. 340 bin nüfuslu Christchurch, 4 Eylül 2010'da da 7 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, ölen olmamış, ancak deprem ağır maddi hasara yol açmıştı.