Christchurch cami saldırısında 51 kişiyi öldüren saldırgan karar duruşmasında konuşmayacağını açıkladı

Yeni Zelanda'da geçen yıl camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişinin ölümüne neden olan saldırgan Brenton Tarrant, mahkemede ifade vermeyeceğini açıkladı. Saldırıda yaralanan kişiler 3 gün boyunca Tarrant'ın karşısında ifadelerini okuyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl Christchurch kentinde yaşanan cami saldırısında yaralananlar bu haftanın başından itibaren mahkeme salonunda ifade veriyor. Hakkındaki 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve 1 terör suçlamasını kabul eden 29 yaşındaki Avustralya vatandaşı sanığın- muhtemelen indirimsiz- ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor. Gerçekleşirse bu ceza, Yeni Zelanda tarihinde ilk kez verilmiş olacak.

Mahkemede perşembe günü hakimin savcılar ve sanık Tarrant'ın ifadelerini dinlemesi beklenirken, sanık kendisi konuşmayacağını açıkladı. Tarrant yerine beklemede olan bir avukat ifade verecek.

Saldırılar nasıl olmuştu?

Geçen yıl 15 Mart'ta, yaptığı her şeyi canlı yayınla da aktaran silahlı saldırgan, Chirstchurch kentindeki iki camiye art arda giderek ateş açmış ve 51 kişiyi öldürmüş, onlarca kişiyi yaralamıştı.

İlk olarak Al Noor Camii'ne giden saldırgan burada Cuma namazına katılan cemaatin üzerine ateş açmış, sonra arabayla 5 kilometre mesafedeki Linwood Camii'ne giderek daha çok insanı öldürmüştü.

Saldırının yarattığı şok dalgaları Yeni Zelanda'da silah ruhsatı edinmeyle ilgili yasaların hızla değiştirilmesi ve sıkılaştırılmasına yol açmıştı.