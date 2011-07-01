Chris Stephenson'a disiplin soruşturması!

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Nisan ayı başında vekaleten göreve gelen yeni rektör Prof.Dr.Remzi Sanver, Bilgisayar Bilimleri öğretim üyesi Chris Stephanson’in akademik mail ortamına attığı bir mesaj nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılması için bir komisyon oluşturulmasına karar verdi.Edinilen bilgilere göre; Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Chris Stephenson'ın Bilgi Üniversitesin'nde yaşanan akademik sorunlardan bahsetmesi idari yönetimi bir hayli kızdırdı. Stephenson'ın son zamanlarda yaşananlara dair yorumlarında Bilgi Üniversitesi'nin, akademik personeli 10 ay çalıştırıp; 2 ay işten atma sistemiyle üniversiteyi merdivenaltı imalathanesi mantığına dönüştürmelerine, bir günde en fazla akademik personel işten atmaya çalışan üniversite yolunda rekora koşulduğuna değiniyor. Yapılan bir başka yorum ise üniversitenin akedemik çerçevede açtığı davalarla bir ilke imza atması.Yapılan araştırmalar sonucunda üniversite yönetiminin akademik personeli işten çıkardıktan sonra açılan 'işe iade davaları'nın büyük bir bölümünü de kaybetmiş durumda olduğu tespit edildi.Bilgi Üniversitesi’ndeki sendikal mücadelenin önde gelen isimlerinden olan Chris Stephenson, bir süre önce 14 yıldır yürüttüğü Bilgisayar Bilileri Bölüm başkanlığından alınmış, bölümünün de kapatılmasına karar verilmişti. Stephenson hakkında açılan soruşturmanın dayanağını oluşturan disiplin yönetmelik, “kurumların huzur, sükun veya çalışma düzenini bozmak” gibi, “resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışylarda bulunmak” gibi muğlak suç isnatlarından oluşuyor. Rektör Sanver, Chris Stephenson’ın uyarı, kınama ya da aylıktan men cezası ile cezalandırılmasını istiyor.Ancak Sanver’e ilk tepki okulun Matematik Bölümü Başkanı Ali Nesin’den geldi. Nesin, Chris Stephenson’ın mail ortamına attığı mesajın altına imza atarak “benim de hakkımda soruşturma açılsın” başlığıyla yeniden yolladı. Bu harekete okul içinden pek çok öğretim üyesinin de katıldığı belirtildi.