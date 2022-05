Chris Rock'tan Will Smith'in tokatı sonrası ilk açıklama: Hâlâ algılamaya çalışıyorum

Komedyen Chris Rock, oyuncu Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’nde kendisine attığı tokattan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Rock, tokat olayını hâlâ algılamaya çalıştığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, olaylı Oscar Ödül Töreni’nden sonra ilk gösterisi için Boston’a giden Chris Rock, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rock “Hafta sonunuz nasıldı?” Sorularına söyleyecek çok bir şeyi olmadığı yanıtını verdi.

Rock’ın daha sonra Oscar töreninde yaşanan olayı hâlâ algılamaya çalıştığını söyledi.

Rock, “bir noktada” bu konuda başka şeyler de söyleyeceğini ancak bunun “komik ve ciddi” bir şekilde olacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

