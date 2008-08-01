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Spor

Chris Duhon Knicks ile anlaştı

New York Knicks'in, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Chicago Bulls'un oyun kurucularından Chris Duhan İle anlaştığı ifade edildi.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA takımlarından New York Knıcks, geçtiğimiz yıl Chıcago Bulls forması giyen oyun kurucu Chris Duhon'u kadrosuna kattı.

Bulls ile sözleşmesi sona eren Duhon'ın, New York'tan iki yıl için 12 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Chıcago Bulls'un yedek oyun kurucusu Chris Duhon, kontratının bitmesinin ardından New York Knicks ile anlaştı. 25 yaşındaki oyuncu, kendini New York'lu yapacak olan 2 yıl için 12 milyon dolarlık teklifi kabul etti.

Orlando Magic'in de ilgilendiği Duhon, ilk beş başlama fırsatı yakalayacağı için Knicks'i tercih ettiğini söyledi. kariyeri boyunca formasını giydiği Chıcago Bulls'taki 4 sezonunda 6.9 sayı ve 4.5 asist istatiklerini tutturan 1.85 boyundaki oyun kurucu, Mike D'antoni'nin sisteminde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Chris Duhon'un kadroya katılmasıyla Knicks kadrosunda bulunan bir diğer oyun kurucu Stephon Marbury'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

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