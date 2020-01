Chris Cornell'in intihar ettiği açıklandı

Cornell, Detroit'teki Fox Tiyatrosu'ndaki konser öncesi de kişisel twitter hesabından, "Sonunda yine Rock City'deyiz" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Müzik hayatına solo albümleriyle devam eden Cornell, bu yıl içinde 'The Promise' adındaki şarkısını yayımlamış, Soundgarden ile yeni bir albüm yapmak üzere olduklarını duyurmuştu.

2006 yılında James Bond filmi olan 'Casino Royale' için yaptığı 'You Know My Name' şarkısı ile büyük ses getirmişti.

20 Temmuz 1964 doğumlu olan Cornell, dört solo albüm yaptı.

1984 yılında kurulan Soundgarden ile altı stüdyo albümü yaptılar.

2001 yılında ise rock müzik grubu Audioslave'e solist olarak katıldı, grup 2007 yılında dağıldı.