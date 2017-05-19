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Dünya

Chris Cornell'in intihar ettiği açıklandı

Ünlü rock müzisyeninin ölüm nedeni doğrulandı

19 Mayıs 2017 01:57

ABD'li yetkililer, 52 yaşında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Chris Cornell'in yapılan ilk tıbbi değerlendirmede, kendini asarak intihar ettiği sonucuna varıldığını açıkladı.

Detroit kentinde Cornell'in kaldırıldığı adli tıp kurumu yetkilileri, ünlü rock müzisyeninin ölüm nedenini doğruladı.

Cornell, ABD'nin Detroit kentinde Çarşamba akşamı gerçekleşen bir Soundgarden konseri sonrası banyoda ölü bulunmuştu.

Ünlü müzik adamının menajeri Brian Bumbery, yaptığı açıklamada, Cornell'in ölümünün "beklenmedik ve ani" olduğunu ifade etmişti.

Cornell'in grubuyla konser verdiği Fox Tiyatrosu'nun resmi twitter hesabından konserin fotoğrafları paylaşılmıştı.

Cornell, Detroit'teki Fox Tiyatrosu'ndaki konser öncesi de kişisel twitter hesabından, "Sonunda yine Rock City'deyiz" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Müzik hayatına solo albümleriyle devam eden Cornell, bu yıl içinde 'The Promise' adındaki şarkısını yayımlamış, Soundgarden ile yeni bir albüm yapmak üzere olduklarını duyurmuştu.

2006 yılında James Bond filmi olan 'Casino Royale' için yaptığı 'You Know My Name' şarkısı ile büyük ses getirmişti.

20 Temmuz 1964 doğumlu olan Cornell, dört solo albüm yaptı.

1984 yılında kurulan Soundgarden ile altı stüdyo albümü yaptılar.

2001 yılında ise rock müzik grubu Audioslave'e solist olarak katıldı, grup 2007 yılında dağıldı.

 

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