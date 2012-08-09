CHP’yi teknik takip için MİT görevlisi uyarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin MİT tarafından teknik takibe alındığı bilgisinin CHP’ye MİT kaynaklarından geldiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun iddiasına 5 gün sonra yanıt veren MİT ise “Gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca MİT’in görevleri yasalarla belirlenmiş olup iddia olunan hususlar müsteşarlık görev alanına girmemektedir” açıklamasını yaptı.

MİT’in CHP’yi dinlediğine ilişkin ilk iddiayı, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ortaya attı. Tarhan, cumartesi günü Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Çok ciddi ve güvenilir kaynaklardan, aralarında benim de bulunduğum bazı CHP’li milletvekillerinin MİT tarafından çok yakından izlendiği ve teknik takiplerinin yapıldığı yönünde duyumlar almış bulunmaktayım” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü, bir gazeteye yaptığı açıklamada, MİT’in kendisi, ailesi ve 7-8 CHP milletvekilini teknik takibe alıp izlediğini kaydetti.



Tuhaf açıklama



MİT, iddialara ancak 5 gün sonra, dün yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. MİT Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü tarafından dile getirilen; CHP lideri ve ailesi ile bazı milletvekillerinin MİT tarafından teknik takip altında tutulduğu yönündeki beyanlar, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevleri yasalarla belirlenmiş olup iddia olunan hususlar müsteşarlık görev alanına girmemektedir” denildi. Açıklamada, iddiayla ilgili kesin bir yalanlama yapılmadan “Gerçekleri yansıtmıyor” denirken iddia olunan konuların MİT’in görev alanına girmediğinin belirtilmesi dikkat çekti.



Bozdağ: MİT yapmaz



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Burdur’un Bucak ilçesinde belediye başkanlığını ziyareti sırasında konuya ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, CHP’nin bu konuda iki soru önergesi verdiğini ancak bu önergelerin de henüz hükümete iletilmediğini belirtti. Soru önergeleri hükümete iletildiğinde gerekli cevabın verileceğini ifade eden Bozdağ şunları söyledi: “CHP kendi kendini dinliyor veya kendi içindeki haberleri kendileri başkalarıyla paylaşıyor. Sonra da bunu başkaları yaptı diye başkalarını suçluyor, MİT ve devletin kurumları gayri yasal hiçbir iş ve işlem yapmazlar. Yapmaları da mümkün değildir.”