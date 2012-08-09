T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’yi teknik takip için MİT görevlisi uyarmış

CHP’liler teknik takip bilgisini bir MİT görevlisinin verdiğini ve bilginin somut ve sağlam olduğunu belirtti

09 Ağustos 2012 13:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin MİT tarafından teknik takibe alındığı bilgisinin CHP’ye MİT kaynaklarından geldiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun iddiasına 5 gün sonra yanıt veren MİT ise “Gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca MİT’in görevleri yasalarla belirlenmiş olup iddia olunan hususlar müsteşarlık görev alanına girmemektedir” açıklamasını yaptı.

MİT’in CHP’yi dinlediğine ilişkin ilk iddiayı, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ortaya attı. Tarhan, cumartesi günü Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Çok ciddi ve güvenilir kaynaklardan, aralarında benim de bulunduğum bazı CHP’li milletvekillerinin MİT tarafından çok yakından izlendiği ve teknik takiplerinin yapıldığı yönünde duyumlar almış bulunmaktayım” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü, bir gazeteye yaptığı açıklamada, MİT’in kendisi, ailesi ve 7-8 CHP milletvekilini teknik takibe alıp izlediğini kaydetti.


Tuhaf açıklama


MİT, iddialara ancak 5 gün sonra, dün yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. MİT Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü tarafından dile getirilen; CHP lideri ve ailesi ile bazı milletvekillerinin MİT tarafından teknik takip altında tutulduğu yönündeki beyanlar, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevleri yasalarla belirlenmiş olup iddia olunan hususlar müsteşarlık görev alanına girmemektedir” denildi. Açıklamada, iddiayla ilgili kesin bir yalanlama yapılmadan “Gerçekleri yansıtmıyor” denirken iddia olunan konuların MİT’in görev alanına girmediğinin belirtilmesi dikkat çekti.


Bozdağ: MİT yapmaz


Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Burdur’un Bucak ilçesinde belediye başkanlığını ziyareti sırasında konuya ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, CHP’nin bu konuda iki soru önergesi verdiğini ancak bu önergelerin de henüz hükümete iletilmediğini belirtti. Soru önergeleri hükümete iletildiğinde gerekli cevabın verileceğini ifade eden Bozdağ şunları söyledi: “CHP kendi kendini dinliyor veya kendi içindeki haberleri kendileri başkalarıyla paylaşıyor. Sonra da bunu başkaları yaptı diye başkalarını suçluyor, MİT ve devletin kurumları gayri yasal hiçbir iş ve işlem yapmazlar. Yapmaları da mümkün değildir.”

ETİKETLER

mitchpkılıçdaroğludinleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24