-CHP'Yİ İŞGAL EDEN İŞÇİLER EYLEMLERİNE SON VERDİ İZMİR (A.A) - 03.05.2011 - Konak Belediyesinde işten çıkarıldıkları için 68 gündür eylem yapan taşeron işçiler, CHP Konak ilçe Başkanlığı binasının işgal eylemine son verdi. CHP Konak İlçe Başkanlığı binasına gelerek, kendilerini bir odaya kilitleyen işçiler, 1 saat 15 dakika sonra polisin ve işçilerden birinin yakını olan Abuzer Yılmaz'ın ikna çabaları sonucu eylemlerini bitirdi. Binadan çıkan işçileri, dışarıda bekleyen arkadaşları sloganlarla karşıladı. İşçiler gözaltına alındı. İşçiler dün de DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesini işgal etmiş, 1 saat sonra ikna edilerek binadan çıkarılmıştı.