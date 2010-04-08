'CHP'ye protesto'yla ilgili 2 kişiden savunma istendi

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Bilici, düzenlediği basın toplantısında, CHP'liler tarafından teşkilatlarına yönelik bazı ithamların söz konusu olduğunu belirterek, protestoyla ilgili fotoğraf ve görüntülerde yer alan kişilerin yönetim kurulunda görev alıp almadığıyla ilgili Merkez İlçe Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığıyla resmi yazışmada bulunduklarını söyledi.''Protesto gösterilerini kendilerinin de başından beri tasvip etmediği yönünde açıklamaları'' bulunduğunu vurgulayan Bilici, şunları kaydetti:''Merkez ilçe teşkilatı ve gençlik kolları başkanlığımıza atfen kaleme aldığımız yazıda, 'yönetim kurulu üyesi' diye zikredilen kişilerin, yönetim kurulu üyesi olup olmadıklarını? Yönetim kurulu üyesi ise protestonun yapıldığı gün o sokakta niçin bulunduklarını? Herhangi bir yumurtalı, taşlı ve benzeri bir madde ile tepki gösterip göstermediklerini belirlemek üzere savunmalarını talep ettik. İl Başkan Yardımcısı Arslan Yılmaz ile Merkez İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyesi Cahit Kiraz'ın da olaylarla ilgili savunmalarını istedik. Biz bu iki arkadaşımızın savunmasını aldıktan sonra yönetim kuruluna taşıyacağız. Yönetim kurulu üyeleri bu arkadaşlarımızın savunmalarını ve basına yansıyan görüntüleri inceledikten sonra kararlarını verecek. Şayet disiplin kuruluna sevk edilirlerse ilgili kişilerden yine savunmalarını talep edecekler ve tüzüğümüz neyi hükmediyorsa cezaları o şekilde belirlenecek.''Bilici, Gençlik Kolları Başkanlığının ilgili yazılarına, ''söz konusu kişilerin Gençlik Kolları üyesi olmadığı ve AK Parti'de etkin bir görevlerinin bulunmadığı'' yönünde yazılı cevap verdiğini ifade etti.Gazetecilerin, ''İçişleri Bakanlığı'nın kentteki olaylarla ilgili müfettiş görevlendirdiğini'' hatırlatması üzerine Bilici,''Bence de çok yerinde olmuş. Yani orada binlerce kişi içerisinde, iki arkadaşımızı cımbızla çekerek, partimizi hedef göstermeleri üzücü bir olaydır. Nihayetinde savunmaları elimize gelmedi''dedi.Söz konusu partililere savunma için 3 gün süre tanındığını belirten Bilici, ''Savcılık bu olaya el koyduktan ve olayı bütün ayrıntılarıyla irdeledikten sonra görülecektir ki bu olaylar bir organizasyon dahilinde yapılmamıştır. Burada hiçbir siyasi partiyi sorumlu tutmuyorum. Çünkü bir organizasyon olduğuna inanmıyorum. O bölgede bulunan esnafın ve halkın tepkisiydi. Keşke olmasaydı'' diye konuştu.