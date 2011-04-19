CHP'ye molotof atıldı

T24 - Beyoğlu'nda CHP'nin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezine molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.



CHP'nin Fatih Sultan Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin önüne gelen yüzleri maskeli kişiler, ellerindeki molotofkokteylleri binaya attıktan sonra olay yerinden kaçtı.



Saldırıda binanın bazı camları kırılırken, asılı bulunan bez afişlerin yandığını gören partililer hemen müdahale ederek alevleri söndürdü.



İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye, herhangi bir müdahalede bulunmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Bu arada aynı saatlerde Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir markete de yüzleri maskeli kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı. Çıkan yangın, market çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.





