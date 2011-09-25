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CHP'ye haciz mi geldi?

Üç büyük ilde İl Yönetimlerinin yenilenmesi ile uğraşan CHP'ye haciz sürprizi.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - Geçen hafta partinin Ankara'daki Genel Merkezi'ne geçmiş İstanbul İl Yönetiminin 1.4 milyon liralık ödenmeyen çeki nedeniyle "haciz mektubu" gönderildi.


CNNturk.com'un edindiği bilgiye göre, üç büyük ilde il yönetimlerinin yenilenmesi ile uğraşan CHP haciz sürpriziyle karşılaştı.


Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahil olması ile ödenmeyen çekin karşılığı sağlandı ve partiye haciz gelmesi önlendi. Ancak partinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın sıkıntılı bir hafta yaşadığı belirtildi.


CNNturk.com'a konuşan parti kaynakları pekçok il ve ilçe örgütünün de mali sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çekti. Ankara'nın Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ ilçe örgütlerinin telefon ve elektriklerinin borç nedeniyle kesildiği, örgütlerin üyelerine SMS ile duyuru yapamadığı da gelen haberler arasında.

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