-CHP'YE AİT OTOBÜSÜNÜN CAMINDA ÇATLAK OLUŞTU KOCAELİ (A.A) - 16.03.2011 - Kocaeli'de CHP'ye ait otobüsünün camında, seyir halindeyken isabet eden bir cisim nedeniyle çatlak oluştu. Alınan bilgiye göre, CHP'ye ait Hasan Er'in kullandığı 06 CHP 22 plakalı seçim otobüsünün sağ arka tarafındaki yan camına, İnönü Caddesi Çınarlı Cami mevkisinde henüz belirlenemeyen bir cisim isabet etti. Camda çatlak oluştuğunu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına park ederek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Otobüsün içinde ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, otobüse isabet eden cismin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu arada, otobüste bulunan 6 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.