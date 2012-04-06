CHP’ye 3.3 milyonluk rekor ceza

CHP’nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3 milyon 372 bin 446 TL’nin usulsüz harcandığı gerekçesiyle hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi

Milliyet gazetesinin haberine göre; CHP’nin 2007 yılı kesin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3 milyon 372 bin 446 TL’nin usulsüz harcandığı gerekçesiyle, partiden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.

Mahkeme, daha önce CHP’nin Kanaltürk’e hibe ettiği öne sürülen ancak bir protokol karşılığı verildiği açığa çıkan 5 milyon 616 bin lira ile ilgili incelemesi sonunda partinin verdiği paraya karşılık 7 ay süresince hizmet sunulmadığı, bu nedenle 819 bin liralık usule aykırı ödemenin ortaya çıktığı sonucuna vardı.

Daha önce 2005-2006 hesaplarını incelerken Kanaltürk’e verilen paranın hibe olmadığı sonucuna varan mahkeme, bu görüşünü tekrarladı ancak usulsüz ödeme niteliği kazanan 819 bin liranın hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.



2007 gelir-gider kontrolü



CHP, parti harcaması gibi gösterilen sakız, sucuk, iç çamaşırı gibi kişisel harcamalar nedeniyle de cezalandırıldı. Mahkeme, Ferhat Göçer, Suavi, Serenad Bağcan, Onur Akın konserleri için ödenen ancak usule uygun faturalandırılmayan ücretleri de usulsüz saydı. Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin 2007 kesin hesaplarının incelemelerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, partinin 2007 geliri 133 milyon 535 bin, gideri ise 122 milyon 470 bin olarak açıklandı. 14 milyon 930 bin liralık kasa mevcudunun 2008’e devreldiğinin anlatıldığı kararda, 3 milyon 372 bin liralık usulsüz harcamanın hazineye gelir kaydedildiği belirtildi.



Rekor miktarda ceza geldi



Mahkeme 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 2 milyon 679 bin 610,41 TL ile kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 691 bin 635,9 TL gider ve bin 200 TL gelir olmak üzere toplam 3 milyon 372 bin 446,31 TL karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine’ye gelir kaydedilmesine oy birliğiyle karar verdi.



Konserler usulsüz sayıldı



Mahkeme’nin CHP’nin 2007 kesin hesaplarının incelemesi sonucunda, genel seçimler döneminde düzenlenen konserler için yapılan 140 bin 369 TL’lik ödemenin yasaya uygun olmadığını kabul ederek, Hazine’ye irad kaydedilmesine karar vermesi dikkat çekti.

Mahkemenin uygun bulmadığı konserleri veren sanatçılar arasında Ferhat Göçer, Aygan Suavi, Serenad Bağcan, Onur Akın bulunuyor. Kararda, Göçer’e 19 bin, Onur Akın’a 98 bin, Seredan Bağcan ve Suavi’ye 12 bin TL ödeme yapıldığına dikkat çekildi.

Mahkeme, eski CHP Ankara Milletvekili Nesrin Durmaz Baytok’a milletvekili seçilmeden önce istifa etmesine rağmen, işten çıkartılmış gibi 15 bin 907 lira tazminat ödenmesini de usulsüz buldu.



Özkan’ın TV’si için de ceza



Gazeteci Tuncay Özkan’ın eski sahibi olduğu Kanaltürk nedeniyle daha önce de ceza alması gündeme gelen CHP’ye kanalla yapılan protokol nedeniyle 819 bin lira ceza kesildi. Yüksek Mahkeme, 2005-2006 denetimleri sırasında, Kanaltürk’e ödenen paraların hibe niteliği olmadığı, yapılan anlaşmaya göre hizmet karşılığı para ödendiği sonucuna varmıştı.

2007 denetimi ile ilgili kararda, kanalla yapılan 4 yıllık protokol gereği CHP’nin tanıtım ve reklam filmlerinin bedelsiz yayımlanması, CHP’lilerin konuk edilmesi, partinin önerdiği isimlerin programlara katılımının sağlanması, her hafta CHP’li yöneticilerin programlara çağrılması, parti liderinin gezilerinin izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kanal tarafından çekilen CHP belgeseline de değinilen kararda, Kanaltürk’ün el değiştirmesinin ardından, 7 ay süresince parası önceden ödenmesine rağmen bu hizmetlerin verilmediği, bunun da usulsüz harcama niteliği taşıdığı kaydedildi. Kararda, CHP’nin Halk TV ile bağlantısı bulunmadığını belirtmesine rağmen televizyona ait 354 bin TL’lik faturaların ödendiğinin belirlendiği, bu miktarın da hazineye gelir kaydedilmesine karar verildiği belirtildi.



Sakız ve sucuk faturaları



Kararda, CHP’lilerin parti adına fatura kestirdiği sucuk, sakız, alkol, terlik, iç giyim malzemeleri, uçak ve taksi faturalarının bazılarının kişisel harcama niteliğinde olduğu belirtilerek, bu harcamaların da usulsüz olduğu kaydedildi.

Kararda, genel başkan adına alınan ve düğünlerde takılan altınların “temsil gideri” gibi gösterilmesine karşılık, bunların da partiye fatura edilemeyeceği ifade edildi. Bu nedenle, 10 bin liralık ceza uygulandı.



Eleştirenler ağır bedel ödüyorlar



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün bir iş adamı iktidarı eleştirmekten korkuyorsa siz o ülkede demokrasi var diyemezsiniz. İş adamı söyleyecek, siyasetçi dinleyecek” dedi. Yeni eğitim sistemini de eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu sistemi hiçbir akademisyen desteklemiyor. Neymiş, 28 Şubat’tan intikam alınacakmış. Pes yani.” diye konuştu.

Mövenpick Otel’de düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları’nın konuğu olan Kılıçdaroğlu, şu görüşleri ortaya koydu:

“Bugün bir iş adamı iktidarı eleştirmekten korkuyorsa, siz o ülkede demokrasi var diyemezsiniz. İş adamı özgürce görüşlerini söyleyecek, siyaset adamı da dinleyecek. TÜSİAD, 4+4+4 sistemi hakkında bir açıklama yaptı. Başta Başbakan, koro halinde saldırdılar, ’Vay efendim nasıl söylersin’. Bir demokraside böyle bir şey olur mu? Hastalık bu. Hükümeti eleştiren iş adamları ağır bedeller ödüyor. Bu iş adamları ertesi gün vergi denetimine giriyor ve cezalar yağdırıyorlar.”